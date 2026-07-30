Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio

El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 66 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 29%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Elizabeth



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Norte

: 8 a 12 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 29%

: 29% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey

El jueves 30 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 29%.

: 29%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 59%.

El viernes 31 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.