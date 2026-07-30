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Clima en Elizabeth, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 30 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 30 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Elizabeth, New Jersey, indica que el jueves 30 de julio la temperatura rondará entre 66 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Elizabeth
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Elizabeth, New Jersey
El jueves 30 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 59%.
El viernes 31 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
LA NACION
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