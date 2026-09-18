Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 62 y 72 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Este

: 8 mph, Este Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Newark, New Jersey

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.