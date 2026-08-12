Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Newark



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Oeste

: 5 a 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.