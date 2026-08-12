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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto X/@4WTC

El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 69 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Newark

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 22%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 34%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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