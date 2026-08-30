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Clima en Newark, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Newark, New Jersey, indica que el lunes 31 de agosto la temperatura rondará entre 71 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 21%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Newark
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 21%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Newark, New Jersey
El lunes 31 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 16%.
El martes 1 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 29%.
El miércoles 2 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El jueves 3 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
El viernes 4 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
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