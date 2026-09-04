Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 5 de septiembre la temperatura rondará entre 63 y 80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 9 mph, Norte

: 9 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Paterson, New Jersey

El sábado 5 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 18%.

El domingo 6 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 11%.