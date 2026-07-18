Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Paterson



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Oeste

: 5 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El sábado 18 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.

El domingo 19 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 20 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 65%.

: 65%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.