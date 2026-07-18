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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 71 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos.
La probabilidad de precipitación de 36%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 36%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 54%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos probables y luego probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 65%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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