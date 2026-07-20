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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio

El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 33%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Paterson

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Este
  • Probabilidad de precipitación: 33%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 25 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 26 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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