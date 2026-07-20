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Clima en Paterson, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Paterson, New Jersey, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 67 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 33%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Paterson
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 33%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Paterson, New Jersey
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 12 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado, luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones, luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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