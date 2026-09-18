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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 65 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 19 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 20 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 47%.
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