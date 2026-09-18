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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 65 y 76 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 47%.
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