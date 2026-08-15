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Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Trenton
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 25%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.
El jueves 20 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
El viernes 21 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
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