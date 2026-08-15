Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 15 de agosto

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 67 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 2%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Noreste

: 5 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 2%

: 2% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 44%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.