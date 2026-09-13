Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 53 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Norte

: 0 a 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 16 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 19%.

: 19%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.

El jueves 17 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.

El viernes 18 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 29%.