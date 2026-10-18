Es oficial: el pago de hasta US$1750 que Nueva Jersey distribuye con fecha límite del 2 de noviembre

Los residentes de Nueva Jersey pueden acceder a un pago de hasta 1750 dólares mediante el programa Anchor, una iniciativa estatal que busca reducir el impacto de los impuestos a la propiedad sobre propietarios e inquilinos. El monto depende de la edad, los ingresos declarados y la situación habitacional de cada solicitante.

La fecha límite para solicitar el pago de hasta US$1750 en Nueva Jersey

La administración estatal estableció el 2 de noviembre como fecha límite para presentar los trámites correspondientes al ciclo actual , según se detalla en el sitio web oficial.

, según se detalla en el sitio web oficial. Los pagos comenzaron el 15 de septiembre para quienes presentaron el formulario PAS-1 y el 1° de octubre para los beneficiarios inscritos automáticamente.

La ayuda disponible en Nueva Jersey otorga un alivio al impuesto a la propiedad, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos para aplicar Freepik

Anchor forma parte de las medidas de asistencia fiscal para residentes del estado, junto con otros programas como Senior Freeze y Stay NJ.

Sin embargo, cada iniciativa tiene sus propias condiciones y procedimientos, por lo que es necesario identificar cuál corresponde a cada contribuyente.

Cuánto dinero paga Anchor según la edad y los ingresos

Los montos que reciben los propietarios dependen de su edad al 31 de diciembre de 2025 y de los ingresos brutos estatales declarados ese año.

Según lo retomado por Asbury Park Press, los pagos se establecen de la siguiente manera:

Propietarios de 65 años o más : hasta US$1750 , si sus ingresos brutos no superan los US$150 mil.

: hasta , si sus ingresos brutos no superan los US$150 mil. Propietarios menores de 65 años : hasta US$1500 con ingresos de hasta US$150 mil, o hasta US$1000 si ganaron entre US$150.001 y US$250 mil.

: hasta con ingresos de hasta US$150 mil, o hasta si ganaron entre US$150.001 y US$250 mil. Inquilinos menores de 65 años : hasta US$450 .

: hasta . Inquilinos de 65 años o más: hasta US$700, incluido el suplemento previsto para adultos mayores.

Para determinar la elegibilidad, el estado toma en cuenta el ingreso bruto de Nueva Jersey informado en la línea 29 del formulario NJ-1040. Los beneficios del Seguro Social no se incluyen en ese cálculo.

El monto de los cheques variará según la situación de los contribuyentes de Nueva Jersey Unsplash/Khürt Williams

En el caso de los propietarios, también deben acreditar que la vivienda era su residencia principal y que pagaron los impuestos inmobiliarios correspondientes.

Quiénes deben presentar la solicitud antes del 2 de noviembre

La administración presentó automáticamente las solicitudes de la mayoría de los propietarios menores de 65 años que no reciben determinadas prestaciones por discapacidad y de los inquilinos elegibles de todas las edades.

En cambio, las personas de 65 años o más y determinados beneficiarios de prestaciones por discapacidad del Seguro Social o de Jubilación Ferroviaria deben presentar el formulario combinado PAS-1.

Este documento permite solicitar distintos beneficios de alivio fiscal a la propiedad y puede enviarse por internet o por correo postal.

Quienes no hayan recibido una notificación de renovación automática deben comprobar su situación y presentar la solicitud si corresponde.

Para evitar inconvenientes, conviene reunir con anticipación los datos personales, la información de la vivienda y los registros de ingresos antes de completar el formulario.

Las ayudas de alivio fiscal disponibles en Nueva Jersey para personas de más de 65 años

Qué requisitos deben cumplir los inquilinos de Nueva Jersey

Los inquilinos también pueden recibir el beneficio, siempre que cumplan con las condiciones del programa. Deben haber alquilado y ocupado una vivienda en Nueva Jersey como residencia principal el 1° de octubre de 2025, figurar en el contrato de arrendamiento y haber pagado el alquiler correspondiente.

Además, sus ingresos brutos estatales de 2025 no deben superar los US$150 mil. La casa alquilada debe estar sujeta a impuestos locales sobre la propiedad. Entre las opciones que pueden cumplir esta condición se encuentran:

Ciertas unidades de condominios.

Cooperativas.

Casas móviles.

Viviendas subsidiadas que pagan esos impuestos.

No califican los inquilinos que viven en propiedades exentas de impuestos inmobiliarios, como determinadas viviendas públicas, residencias universitarias y edificios pertenecientes a organizaciones religiosas, benéficas o sin fines de lucro.

Si varias personas figuran en un mismo contrato, cada una debe presentar su propia solicitud para reclamar el beneficio individual.

Cómo solicitar el pago y consultar cuándo llega

Los residentes que deban completar el trámite pueden hacerlo mediante el portal estatal de alivio de impuestos a la propiedad o enviar el formulario PAS-1 en papel.

La presentación digital permite elegir entre depósito directo y cheque. En el caso de los formularios enviados por correo postal, el pago se realiza mediante cheque.

Durante la gestión en línea, puede solicitarse una verificación de identidad a través de ID.me. Para completar este paso, el contribuyente puede necesitar una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte, además de los datos requeridos por el sistema.

El pago suele recibirse dentro de los 90 días posteriores a la presentación de la solicitud. Los interesados pueden consultar el estado del trámite en los servicios digitales del estado o comunicarse con la línea de asistencia al 1-888-238-1233.