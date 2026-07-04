El presupuesto 2027 de Sherrill en Nueva Jersey: las medidas para evitar deportaciones de inmigrantes

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, promulgó la ley de asignaciones para el año fiscal 2027. Su objetivo, según dijo, es hacer que el estado sea más asequible, proteger a los niños y a las familias y aumentar la rendición de cuentas del gobierno estatal. Además, anunció la expansión de la Iniciativa de Defensa Contra la Detención y Deportación (DDDI, por sus siglas en inglés).

Nueva Jersey anuncia un refuerzo a la defensa legal de inmigrantes

Como parte del presupuesto 2027, la Oficina de la gobernadora de Nueva Jersey dio a conocer a través de un comunicado que el estado fortalecerá el sistema de apoyo para proteger a las comunidades migrantes a través del programa que busca evitar deportaciones arbitrarias.

El programa DDDI de Nueva Jersey apoya a los migrantes para evitar deportaciones injustificadas ICE.gov

En esa línea, se anunció la expansión de la DDDI, a través de la cual se busca garantizar que los migrantes que enfrentan procesos de remoción tengan acceso a representación legal gratuita.

De acuerdo con la página web de Nueva Jersey, el objetivo es fortalecer la capacidad del estado para intervenir en caso de que se presenten detenciones arbitrarias o injustas. Para eso, se cuenta con el apoyo de la Oficina de Nuevos Americanos, Legal Services of New Jersey, American Friends Service Committee, Rutgers Law School y Seton Hall Law School.

Cómo solicitar defensa contra la detención y deportación en Nueva Jersey

Si algún residente de Nueva Jersey es detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y necesita asistencia legal, debe llenar el formulario de referencia del DDDI disponible en la página de internet del estado. En caso de que la persona no tenga acceso al formulario en línea, puede comunicarse con:

American Friends Service Committee. La línea directa para casos de detención es: 973-474-9861. Atienden los martes y jueves entre las 14 y las 16 hs.

La línea directa para casos de detención es: 973-474-9861. Atienden los martes y jueves entre las 14 y las 16 hs. Servicios Legales de Nueva Jersey. La línea directa para casos de detención es: 1-888-894-0612. Atienden los lunes de 10 a 12 hs y los viernes de 14 a 16 hs.

Los residentes de Nueva Jersey pueden solicitar asesoría gratuita y especializada

El programa ofrece asesoría y representación legal gratuita y especializada a migrantes que cumplen con los requisitos de ingresos y están en riesgo de deportación o enfrentan procedimientos de expulsión.

Sin embargo, las autoridades señalan que el equipo de DDDI está sujeto a las reglas de acceso a las instalaciones por parte del ICE. Además, presenta límites en su capacidad para ofrecer representación legal a todos los solicitantes, por lo que no puede garantizar la atención.

Otros puntos relevantes en el presupuesto 2027 anunciado en Nueva Jersey

El presupuesto para el año fiscal 2027 de Nueva Jersey será de 60.700 millones de dólares con el objetivo, aseguró la gobernadora Sherrill, de controlar el gasto sin aumentar los impuestos de los residentes.

Estos son algunos de los puntos destacados del plan anunciado:

Reducción récord del impuesto a la propiedad.

Renovación del programa Stay NJ para brindar más beneficios a las personas mayores de ingresos medios y bajos.

Realizar inversiones históricas en escuelas.

Aumentar el crédito tributario por hijos en un 25%.

Proporcionar un pago completo de pensiones.

Mayor presupuesto para la Oficina de Seguridad y Concientización sobre la Salud Mental Juvenil.

Presupuesto en fondos estatales para NJ FamilyCare, el programa Medicaid de Nueva Jersey que brinda beneficios de atención médica integral a los residentes.

Al respecto, la gobernadora declaró: “Cuando asumí el cargo, prometí a las familias de Nueva Jersey que la asequibilidad sería la guía principal de cada decisión que tomáramos. Con la aprobación de nuestro primer presupuesto estamos cumpliendo esa promesa”.