Alivio al impuesto a la propiedad en Nueva Jersey: las tres ayudas disponibles en 2026

En esta temporada de impuestos 2026, los residentes de Nueva Jersey que presentan sus declaraciones pueden solicitar un alivio fiscal al aplicar a tres programas distintos. Estas iniciativas están disponibles para muchas personas, pero es necesario cumplir con ciertos requisitos. En abril, se celebrarán sesiones informativas para las personas interesadas en conocer los detalles.

Las tres ayudas de Nueva Jersey para obtener un alivio al impuesto a la propiedad

La División de Impuestos de Nueva Jersey dispone de tres programas para que los contribuyentes obtengan un alivio al impuesto a la propiedad: ANCHOR, Senior Freeze y Stay NJ.

Las ayudas de alivio fiscal disponibles en Nueva Jersey para personas de más de 65 años

En todos los casos, la fecha de presentación límite de los formularios corresponde al 2 de noviembre de este año. Para aplicar, según el sitio web oficial de la división, es necesario cumplir con determinados requisitos:

Comunidades asequibles en Nueva Jersey para propietarios e inquilinos ( ANCHOR , por sus siglas en inglés): para residentes que posean y habiten una vivienda al 1° de octubre de 2025 y tengan un ingreso bruto de hasta 250 mil dólares; inquilinos que tienen un ingreso bruto de hasta US$150 mil.

, por sus siglas en inglés): para residentes que posean y habiten una vivienda al 1° de octubre de 2025 y tengan un ingreso bruto de hasta 250 mil dólares; inquilinos que tienen un ingreso bruto de hasta US$150 mil. Reembolso del impuesto predial ( Senior Freeze ): propietarios de viviendas, nacidos en 1960 o antes, o que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social/Jubilación Ferroviaria, y tuvieron ingresos de US$172,475 o menos en 2025. Existen exenciones que se pueden solicitar por única vez.

): propietarios de viviendas, nacidos en 1960 o antes, o que reciben beneficios por discapacidad del Seguro Social/Jubilación Ferroviaria, y tuvieron ingresos de US$172,475 o menos en 2025. Existen exenciones que se pueden solicitar por única vez. Stay NJ: propietarios de inmuebles mayores de 65 años, que posean y residan en una vivienda (durante todo el año) como su residencia principal, y que tengan un ingreso anual inferior a US$500 mil.

Algunas personas podrían ser elegibles para los tres programas. Si el peticionario recibe prestaciones por discapacidad del Seguro Social, puede que reúna los requisitos para acogerse a los programas Senior Freeze y ANCHOR.

En caso de que el solicitante sea menor de 65 años y no reciba beneficios por discapacidad, es posible que solo pueda aplicar al programa ANCHOR.

Los pagos de las tres ayudas disponibles en Nueva Jersey para contribuyentes se realizarán en distintas fechas Freepik

Cómo se realizan los pagos de las tres ayudas disponibles en Nueva Jersey en 2026

El calendario de pagos es distinto según cada programa, por lo que es importante conocer los cronogramas establecidos por los organismos estatales:

Senior Freeze: los pagos comienzan el 15 de julio y continuarán según un calendario, ya que depende de la fecha en la que se presentó la solicitud.

los pagos comienzan el 15 de julio y continuarán según un calendario, ya que depende de la fecha en la que se presentó la solicitud. ANCHOR: los pagos comienzan el 15 de septiembre y continuarán de forma escalonada. La mayoría de los solicitantes recibirán el dinero en un plazo de 90 días, a menos que se requiera información adicional.

los pagos comienzan el 15 de septiembre y continuarán de forma escalonada. La mayoría de los solicitantes recibirán el dinero en un plazo de 90 días, a menos que se requiera información adicional. Stay NJ: los pagos se realizarán trimestralmente. El dinero correspondiente a febrero y mayo estaba sujeto al presupuesto estatal del año fiscal 2026, y los pagos de agosto y noviembre están sujetos al presupuesto estatal del año fiscal 2027.

El formulario PAS-1 diseñado para beneficiarios del Seguro Social en Nueva Jersey

El programa Stay NJ reembolsa a los solicitantes el 50% de sus impuestos sobre la propiedad, hasta un máximo de US$13.000, con un límite de beneficio de US$6500 para 2025. ANCHOR, por su parte, ofrece devoluciones de entre US$1000 y US$1500.

Las sesiones informativas de abril sobre las tres ayudas que otorgan alivio fiscal en Nueva Jersey en 2026

La División de Impuestos de Nueva Jersey ya publica eventos informativos y walkthroughs del formulario combinado de alivio fiscal. Según el calendario publicado en su página web oficial, los siguientes eventos se realizarán en abril: