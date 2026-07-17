Halftime Show del Mundial 2026: a qué hora podría comenzar el espectáculo de la final en Nueva Jersey

Francia, España, Inglaterra o Argentina: dos de esas selecciones disputarán la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se celebrará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey y contará, por primera vez en la historia del torneo, con un espectáculo durante el entretiempo. FIFA y Global Citizen ya confirmaron el elenco que participará.

Final del Mundial 2026: los detalles del show de medio tiempo

De acuerdo con el calendario oficial de la FIFA, la final del Mundial 2026 se realizará el domingo 19 de julio en el estadio MetLife, denominado Nueva York-Nueva Jersey durante la justa deportiva. La final está programada para comenzar a las 15 horas del este de Estados Unidos.

La FIFA no publicó una hora exacta para el inicio del halftime show. Como el partido comenzará a las 15.00 hs, el espectáculo podría iniciar poco después de las 15.45, probablemente alrededor de las 15.50, según el tiempo añadido durante la primera mitad. Esta es una estimación y no un horario oficial.

Según la información dada a conocer por la FIFA, los artistas que participarán son:

Madonna

Shakira

Burna Boy

BTS

Justin Bieber

Gustavo Dudamel.

S22 Chorus junto con Coldplay

Shakira, Madonna y BTS formarán parte del medio tiempo en la final del Mundial 2026 FIFA

El espectáculo apoyará al Fondo para la Educación FIFA-Global Citizen, una iniciativa que busca recaudar US$100 millones para ampliar el acceso de niños de todo el mundo a educación de calidad y oportunidades relacionadas con el fútbol.

Global Citizen estará a cargo de la producción, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, será el curador artístico del espectáculo.

Cuándo se sabrá quiénes jugarán la final del Mundial 2026

Luego de que España obtuvo la victoria frente a Francia, disputará la final con quien resulte ganador el miércoles 15 de julio entre Inglaterra y Argentina. Ese partido tendrá lugar a las 15 hs locales, en el Atlanta Stadium, Georgia.

Los equipos que queden en segundo lugar en cada uno de los partidos jugarán nuevamente el sábado 18 de julio en el estadio de Miami, en Florida, a las 17 hs locales para definir al tercer lugar de la copa.

La final se realizará en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford. Tiene capacidad para 82.500 personas y fue inaugurado en 2010. Actualmente, es la sede de los New York Giants y los New York Jets de la NFL.

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