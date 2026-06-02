Nueva ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano en Washington

Los embajadores de Israel y del Líbano fueron recibidos el martes 7 en el Departamento de Estado en Washington para una nueva sesión de conversaciones directas, después de que Israel y Hezbolá intercambiaran disparos pese a la afirmación de Donald Trump de haber obtenido un compromiso de distensión

Este cuarto encuentro entre los representantes de los dos países, que no mantienen relaciones diplomáticas, está previsto que dure dos días

Reúne al representante israelí Yechiel Leiter y a la libanesa Nada Hamadeh Moawad, así como a Daniel Holler, un alto asesor del secretario de Estado Marco Rubio, quien no participa en esta sesión