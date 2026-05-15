Nueva York busca que el excremento de perros ya no sea un problema

Concejales de Nueva York propusieron el viernes adoptar medidas para eliminar las heces de perro de las calles y parques de la ciudad, luego de un aumento de las quejas de sus habitantes

"Todos lo hemos vivido antes, esa sensación instantánea de agobio justo después de pisarlo, algo que es demasiado blando para ser cemento", dijo a los periodistas Julie Menin, presidenta del consejo municipal.

Menin citó un 35% de aumento en las quejas por el excremento de estas mascotas a inicios de 2026 con respecto al año pasado.

La llamada Ley Scoop incluye medidas para colocar más bolsas para excrementos en los parques y señalización para que los dueños de los perros lo recojan. También pondría en marcha un programa piloto para convertir las heces en compost.

Menin dijo que la norma no es punitiva y que en vez de eso busca "animar a los propietarios de perros a hacer lo correcto".

"Seamos claros. No se trata de culpar a los perros ni a quienes los cuidan", dijo. "Es sobre darle a la gente más recursos y recordatorios para cuidar mejor a sus amigos peludos y sus comunidades".

Los concejales, que deben votar la ley próximamente, también promueven una patrulla para recoger los excrementos en la ciudad.

En Nueva York es ilegal no limpiar los residuos de los perros, pero las autoridades dicen que la aplicación de esta norma ha sido inconsistente.