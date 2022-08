Nueva York se prepara para construir 10 nuevos rascacielos, entre ellos el más alto de América

Nueva York se convertirá en la ciudad con el rascacielos más alto de América luego de la construcción de un complejo inmobiliario que albergará el centro de Manhattan. Se trata de un recinto inmobiliario que incluirá diez rascacielos, pero uno de ellos tendrá una torre superior a los 580 metros, algo nunca antes visto en el continente americano. Se ubicará en los alrededores de Penn Station, un punto ferroviario en las cercanías de la ciudad.

Vornado Realty Trust, una empresa que cotiza en bolsa y que posee otras cuatro propiedades que también serían remodeladas, está detrás de este proyecto que causa mucha expectativa

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, planteó este ambicioso plan con el objetivo de transformar el centro de Manhattan y así poder conseguir fondos para la renovación y ampliación de la estación de Penn Station. Sin embargo, habrá que esperar, porque las proyecciones del estado indican que tardará dos décadas en terminarse.

Si bien todavía no se tienen muchos datos sobre las dimensiones del complejo, The New York Times compartió las gráficas que emitieron las autoridades para estimar cuál sería el resultado final y se pudo constatar que estará compuesto por diez torres, algunas más altas que otras. Además, se construirá en las cercanías del Empire State Building y junto al Madison Square Garden.

Así estarán ubicadas las diez torres del nuevo proyecto de Nueva York The New York Times

Las dimensiones del nuevo complejo inmobiliario de Nueva York

Ocho de las diez torres de la planificación medirían más de 305 metros y se ubicarán al este de la Octava Avenida. La idea es que superen los estándares de la ciudad en cuanto a altura y se conviertan en algunos de los más altos de Estados Unidos. The New York Times analizó las gráficas del Estado y concluyó que el edificio más alto sería el Sitio 7, el cual se ubicaría en la Séptima Avenida entre las calles West 32nd y West 33rd, con una altura de 580 metros.

Con esa marca superaría a la actual torre más alta, el One World Trade Center, que mide 542 metros y está ubicada en el extremo sur de Manhattan, muy cerca de las antiguas Torres Gemelas. Si elSitio 7 llega nomás a la altura estimada de 580 metros, no solo se transformaría en el más alto de América, sino también en el quinto más alto de todo el mundo, según información del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano citada por The New York Times.

Las otras dos torres restantes del complejo medirían entre 122 y 267 metros y serían edificadas en el lado oeste, justo al sur del nuevo Moynihan Trail Hall, junto a Penn Station. Estas últimas albergarían la mayor cantidades de unidades residenciales dentro del proyecto.

El nuevo rascacielos de Nueva York promete ser uno de los cinco más altos del mundo Pixabay

Según los planos, la mayoría de los edificios serán ejecutivos, pero también habrá algunos residenciales y uno que tendrá un hotel. El diario citado definió la zona del complejo como una de las más transitadas de todo Estados Unidos, razón por la Kathy Hochul quiere dejar huella para la posteridad con este proyecto inmobiliario.