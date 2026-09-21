Buenas noticias para Nueva York: Hochul anuncia la creación de 75 empleos en GE Aerospace y una inversión de US$225 millones

GE Aerospace anunció una inversión de más de US$225 millones en su centro de investigación de Niskayuna, en el condado de Schenectady, Nueva York, y se comprometió a crear al menos 75 empleos en investigación, ingeniería y oficios calificados. El anuncio combina expansión empresarial y apoyo estatal condicionado al cumplimiento de metas laborales.

La inversión de GE Aerospace en Nueva York y los 75 empleos comprometidos

El proyecto prevé modernizar instalaciones, equipos e infraestructura del centro, que ya emplea a más de 800 personas.

La empresa señaló que los nuevos puestos estarán vinculados con tecnologías de motores para aviación comercial y de defensa; el comunicado no publicó todavía convocatorias, requisitos ni fechas de postulación.

La gobernadora Kathy Hochul acompañó el anuncio de inversión, que modernizará las instalaciones, el equipamiento y la infraestructura de AG Aerospace en Nueva York Susan Watts/Office of Governor K - Office of the Governor

Según informó la oficina de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el estado respaldará el proyecto con hasta US$8,42 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs. Ese beneficio es de desempeño: está asociado a la inversión y a los compromisos de empleo informados, no es un pago automático sin condiciones.

En qué áreas se crearán empleos

Las áreas mencionadas incluyen investigación, ingeniería y oficios especializados. Todavía no hay información oficial sobre salarios, modalidades de contratación, requisitos de idioma, certificaciones o canales de postulación.

Joseph Vinciquerra, director general y director ejecutivo sénior de GE Aerospace Research, declaró en un comunicado oficial: “El futuro de la aviación se construye mediante una rigurosa labor científica y técnica que abarca décadas. Estamos preparados para transformar esta inversión en avances revolucionarios que definirán la próxima era de la aviación”.

La compañía también mantiene en la región el programa Next Engineers, que busca alcanzar a unos 4000 estudiantes de distritos escolares locales. El programa forma parte del anuncio institucional, pero no equivale a una oferta laboral directa para las 75 vacantes comprometidas.

Lo que hay que saber

¿Cuántos empleos se anunciaron? Al menos 75 puestos nuevos, según el compromiso comunicado por la empresa y el estado

Al menos 75 puestos nuevos, según el compromiso comunicado por la empresa y el estado ¿Dónde estarán? En el centro de investigación de GE Aerospace en Niskayuna, condado de Schenectady

En el centro de investigación de GE Aerospace en Niskayuna, condado de Schenectady ¿Qué apoyo estatal recibirá el proyecto? Hasta US$8,42 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs, sujetos a desempeño

Hasta US$8,42 millones en créditos fiscales del programa Excelsior Jobs, sujetos a desempeño ¿Ya se puede postular? El comunicado no informó vacantes abiertas ni un enlace de postulación; habrá que esperar una convocatoria oficial

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.