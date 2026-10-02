Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 3 de octubre la temperatura rondará entre 47 y 68 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 21%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Norte

: 5 a 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 21%

: 21% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 21%.

: 21%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.