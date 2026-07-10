LA NACION

Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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LA NACION
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaFacebook/The City of Yonkers

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 62 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 28%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 28%
  • Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 11 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El domingo 12 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
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