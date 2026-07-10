La partida de US$3,9 millones en Nueva York con la que Hochul cumple una histórica promesa en el Highland Park

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una inversión de 3,9 millones de dólares para completar el financiamiento para la reconstrucción del histórico Children’s Pavilion de Highland Park, una obra esperada durante años en la ciudad de Rochester. Los fondos permitirán iniciar los trabajos de recuperación de una de las estructuras más emblemáticas del parque, con obras previstas para 2027 y una inauguración estimada para principios de 2028.

Por qué Children’s Pavilion de Highland Park llevaba más de 60 años sin reconstruirse

De acuerdo con el comunicado, la partida estatal completa la financiación de una iniciativa valuada en aproximadamente US$7,73 millones, lo que despeja el último obstáculo económico para avanzar con la construcción.

Children’s Pavilion original fue diseñado por Frederick Law Olmsted, considerado uno de los arquitectos paisajistas más influyentes de EE.UU. e impulsor de numerosos espacios públicos históricos en ese país. La estructura fue inaugurada en 1890 como parte del desarrollo de Highland Park y durante décadas funcionó como un punto de encuentro para familias y niños de la región.

Sin embargo, el deterioro del edificio llevó a su demolición en 1963. En aquel momento, las autoridades del condado de Monroe prometieron reemplazarlo, pero el compromiso nunca llegó a concretarse. “Durante más de 60 años, Rochester esperó ver restaurado este lugar histórico, y hoy estamos cumpliendo esa promesa”, afirmó Hochul al anunciar la asignación de recursos.

La mandataria destacó que la intervención permitirá recuperar una parte importante de la visión original de Olmsted y, al mismo tiempo, crear un espacio moderno adaptado a las necesidades actuales.

Cómo será el nuevo Children’s Pavilion de Highland Park

El nuevo pabellón tendrá una superficie cercana a los 6000 pies cuadrados (557 metros cuadrados) y conservará elementos inspirados en el diseño histórico que caracterizó al espacio durante décadas.

Los planos contemplan una estructura circular de madera distribuida en tres niveles, ubicada en uno de los puntos más elevados de Highland Park. Desde allí se podrán observar vistas panorámicas de Rochester, el lago Ontario y las colinas de Bristol.

La obra también incorporará mejoras de accesibilidad. Entre ellas se destaca la instalación de un ascensor que permitirá a personas con movilidad reducida acceder a los distintos niveles del edificio. Según las autoridades, el objetivo es combinar la preservación patrimonial con nuevas comodidades para residentes y visitantes.

Cómo se financiará la reconstrucción del histórico pabellón en Nueva York

La reconstrucción será posible gracias a los aportes estatales, fondos locales y contribuciones privadas. El esquema financiero incluye:

US$3,9 millones aportados por el estado de Nueva York.

aportados por el estado de Nueva York. US$1,03 millones provenientes del condado de Monroe.

provenientes del condado de Monroe. Cerca de US$2,8 millones obtenidos mediante subvenciones y donaciones privadas.

obtenidos mediante subvenciones y donaciones privadas. Más de US$1 millón recaudado por la organización Highland Park Conservancy.

El ejecutivo del condado de Monroe, Adam Bello, calificó el anuncio como un momento histórico. “Por más de 60 años nuestra comunidad esperó ver restaurado el Children’s Pavilion. Gracias al compromiso de la gobernadora, finalmente podremos cumplir esa promesa”, sostuvo.

El Children’s Pavilion original fue diseñado por Frederick Law Olmsted, considerado uno de los arquitectos paisajistas más influyentes de Estados Unidos Children’s Pavilion

El resultado que esperan para Rochester y la región Finger Lakes

Las autoridades consideran que la reconstrucción del Children’s Pavilion de Highland Park permitirá preservar un sitio histórico de gran valor para la comunidad y fortalecer el atractivo turístico de la región de Finger Lakes.

Además de recuperar una obra vinculada al legado de Frederick Law Olmsted, busca convertirse nuevamente en un espacio de reunión para familias, visitantes y residentes de Rochester.