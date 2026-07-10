El pueblo de Nueva York que respira el olor de la basura de la ciudad, pero sus denuncias permanecen en un limbo legal

El vertedero de Seneca Meadows se ubica entre las localidades de Seneca Falls y Waterloo, en el norte del estado de Nueva York. Los residentes de esta región conviven diariamente con un hedor “insoportable” que proviene de una montaña de residuos de grandes dimensiones.

Seneca Meadows enfrenta una disputa legal por su expansión en Finger Lakes

La instalación permanece en un limbo legal tras una década de disputas entre los legisladores locales y la empresa Waste Connections. Según Gothamist, aunque una orden municipal exigió el cierre del vertedero para finales de 2025, la compañía texana impugnó la medida con éxito en los tribunales.

Waste Connections presentó una solicitud ante el Departamento de Conservación Ambiental del estado para ampliar tanto la altura como la vida útil del lugar. La empresa completó recientemente los requisitos para volver a exponer este plan de expansión ante las autoridades ambientales.

Los habitantes de Seneca Falls describen que hay olores constantes que recuerdan a huevos podridos y aguas residuales en descomposición. Según sus denuncias, estas emanaciones afectan la vida cotidiana de las familias y complican la respiración de los ciudadanos bajo las temperaturas del verano.

Muchos vecinos consideran abandonar la zona si los organismos estatales aprueban el proyecto de ampliación. Las familias reportan malestares físicos en los niños, tales como mareos, fatiga y náuseas, situaciones que atribuyen directamente a la cercanía del basurero.

Qué contaminación genera el vertedero Seneca Meadows y por qué preocupa a los vecinos

El sitio ocupa actualmente unas 400 acres (162 hectáreas) y alcanza una altura similar a la de la Estatua de la Libertad. Esta infraestructura recibe unas 75.000 toneladas de residuos provenientes de Nueva York, cerca del 6% de su flujo anual.

De acuerdo con Gothamist, Seneca Meadows es el vertedero más grande de los 25 activos en todo el estado, al acaparar casi el 20% de los residuos depositados regionalmente. Sus instalaciones almacenan materiales diversos como amianto, residuos industriales, lodos de depuradora y cenizas de carbón, según el informe anual de 2023 del vertedero.

Así se ve la planta Seneca Meadows desde los aires Seneca Meadows

El basurero opera 824 pozos de gas que producen más de 5600 millones de galones de metano. Investigac i ones publicadas en la revista Copernicus señalan que el lugar se posiciona como el mayor emisor de metano en Nueva York, con tasas de emisión elevadas.

Las cifras registradas sobre gases de efecto invernadero superan hasta cuatro veces los datos autoinformados por los operadores del sitio. Esta realidad choca con la ley climática estatal, la cual exige una reducción del 85% en las emisiones para el año 2050.

Waste Connections defiende el valor económico del mayor vertedero del estado de Nueva York

En contraposición a la queja de los vecinos, la empresa operadora argumenta que el vertedero aporta beneficios económicos significativos para el entorno local mediante el empleo de poco más de 100 personas. Según Gothamist, un estudio de 2021 estima un impacto anual de 72 millones de dólares para las comunidades circundantes gracias a la presencia del vertedero.

Los distritos escolares y los municipios de Seneca Falls y Waterloo reciben compensaciones fiscales y servicios de eliminación de residuos gratuitos. La compañía sostiene que, sin estos fondos, los impuestos sobre la propiedad local podrían experimentar aumentos de hasta un 74%.

El vertedero Seneca Meadows ofrece distintos servicios para la comunidad

No obstante, los residentes manifiestan que la salud y la calidad de vida tienen un valor superior a cualquier incentivo financiero. La mayoría de los vecinos locales expresa un deseo profundo por el cierre definitivo de las operaciones de la planta.

El Departamento de Conservación Ambiental abrirá un período de comentarios públicos si considera completas las nuevas solicitudes de permiso presentadas. Mientras tanto, grupos locales como Seneca Lake Guardian mantienen viva la batalla legal contra Waste Connections en los tribunales.