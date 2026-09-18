Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 69 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvias.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Este

: 6 mph, Este Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: probabilidad de lluvias

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 38%.