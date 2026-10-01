Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 1 de octubre la temperatura rondará entre 58 y 74 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 18%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chaparrones.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Suroeste

: 6 a 10 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 18%

: 18% Pronóstico: probabilidad leve de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 1 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.

El viernes 2 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.

El sábado 3 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 4 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El lunes 5 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El martes 6 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 7 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.