Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de junio

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 11 de junio la temperatura rondará entre 66 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 31%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 a 7 mph, Suroeste

: 3 a 7 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 31%

: 31% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 11 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El viernes 12 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 39%.

El sábado 13 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.

El domingo 14 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 54 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 15 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El martes 16 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 30%.

El miércoles 17 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 45%.