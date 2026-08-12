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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 1 a 5 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 12 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 45%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 59%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 30%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
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