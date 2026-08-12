Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de agosto

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 12 de agosto la temperatura rondará entre 64 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Oeste

: 1 a 5 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas. Probabilidad de precipitación: 59%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.