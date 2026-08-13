Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 63 y 77 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 22%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 3 a 8 mph, Noroeste

: 3 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 22%

: 22% Pronóstico: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 59%.

: 59%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 57%.

El lunes 17 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 18 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado luego ligera probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.