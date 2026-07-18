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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio Shutterstock

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 64 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 88%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 88%
  • Pronóstico: chubascos y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 18 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.

El domingo 19 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 20 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El martes 21 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 57%.

El miércoles 22 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.

El jueves 23 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El viernes 24 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
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