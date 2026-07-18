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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 18 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 18 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 18 de julio la temperatura rondará entre 64 y 82 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 88%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 13 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 7 a 13 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 88%
- Pronóstico: chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El sábado 18 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 88%.
El domingo 19 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 44%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 48%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 57%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
LA NACION