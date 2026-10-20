Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 6,70 y 63 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 mph, Suroeste

: 6 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York