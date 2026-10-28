Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 28 de octubre la temperatura rondará entre 11,10 y 18,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 1 a 5 mph, Sur

: 1 a 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 29 de octubre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 8,30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 48%.