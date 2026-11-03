Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 26%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Suroeste

: 6 a 9 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 26%

: 26% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El miércoles 4 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 95%.