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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el martes 3 de noviembre la temperatura rondará entre 15 y 21,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 26%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 9 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 26%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El miércoles 4 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 23,90 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 95%.