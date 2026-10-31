Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Oeste

: 2 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El domingo 1 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.