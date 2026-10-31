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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 4,40 y 13,30 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.