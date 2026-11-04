Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 22,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 9%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 9 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 6 a 9 mph, Sur

: 6 a 9 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 9%

: 9% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 18,30 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 10,60 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.