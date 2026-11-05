Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el jueves 5 de noviembre la temperatura rondará entre 10 y 17,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 48%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 22 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 15 a 22 mph, Suroeste

: 15 a 22 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 48%

: 48% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El viernes 6 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 5,60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 70%.