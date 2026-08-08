Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de agosto

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 8 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 45%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 7 a 12 mph, Suroeste

: 7 a 12 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 45%

: 45% Pronóstico: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El sábado 8 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 45%.

: 45%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El domingo 9 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 63%.

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 57%.

: 57%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado luego leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.