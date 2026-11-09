Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 9 a 14 mph, Noroeste

: 9 a 14 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 37%

: 37% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 10 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.