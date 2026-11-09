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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre
Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 37%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 9 a 14 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Buffalo

  • Velocidad y dirección del viento: 9 a 14 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 37%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El martes 10 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 14,40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 3,90 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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