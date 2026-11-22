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Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 23 de noviembre al 23 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 23 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 8,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 24%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 12 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 24%
- Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
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