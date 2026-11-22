El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 23 de noviembre la temperatura rondará entre 0 y 8,90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 24%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 12 mph, Oeste

: 12 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 24%

: 24% Pronóstico: probabilidad baja de chaparrones y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York