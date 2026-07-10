Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 64 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Norte

: 5 a 8 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 14%.