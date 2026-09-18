Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 56 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de lluvias.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de lluvias.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Oeste

: 8 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de lluvias

El pronóstico para el fin de semana en Rochester, New York

El sábado 19 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 47%.

El domingo 20 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 74%.

: 74%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación: 39%.