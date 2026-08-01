LA NACION

Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto SPENCER PLATT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 4%
  • Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 1 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 2 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El lunes 3 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 4 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 5 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 6 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 7 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION
Más leídas
  1. Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry
    1

    Las frases más reconocidas de El Principito para enviar por WhatsApp, a 82 años de la muerte de Antoine de Saint-Exupéry

  2. Todo lo que hay que saber para entender la crisis migratoria que azota España y alarma a Europa
    2

    ¿Qué pasó en Ceuta? Todo lo que hay que saber para entender la crisis migratoria que azota España

  3. La ONU confirmó la inminente llegada del Super Niño: fenómenos extremos en la Argentina
    3

    Alerta por El Niño: la ONU confirma que se intensifica para todo el mundo, incluida la Argentina

  4. El impactante testimonio de un matrimonio argentino en medio del colapso de Ceuta
    4

    La mirada de dos argentinos: “Fue increíble ver tanta gente deambulando por las calles”