Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Sur

: 5 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El sábado 1 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 2 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 89%.

: 89%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.

El lunes 3 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.

El martes 4 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 23%.

: 23%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El miércoles 5 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.

El jueves 6 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 38%.

: 38%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.

El viernes 7 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.