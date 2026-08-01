1
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 1 de agosto la temperatura rondará entre 68 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El sábado 1 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 2 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 89%.
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 38%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 38%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.
LA NACION