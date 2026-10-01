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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 1 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 1 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el jueves 1 de octubre la temperatura rondará entre 61 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 7 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 1 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 61%.

El viernes 2 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 76%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El sábado 3 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado, luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 4 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El lunes 5 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El martes 6 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 7 de octubre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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