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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 6 a 10 mph, Noreste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

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