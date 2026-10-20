Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 20 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 20 de octubre la temperatura rondará entre 7,80 y 15,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 10 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 6 a 10 mph, Noreste

: 6 a 10 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York