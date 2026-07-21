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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
La probabilidad de precipitación de 49%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 13 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 49%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El sábado 25 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El domingo 26 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 62%.
El lunes 27 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.
LA NACION
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