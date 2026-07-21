Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de julio

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 21 de julio la temperatura rondará entre 65 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

La probabilidad de precipitación de 49%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 13 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones de lluvia.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 13 mph, Oeste

: 8 a 13 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 49%

: 49% Pronóstico: probabilidad de chaparrones de lluvia

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 21 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 66%.

El miércoles 22 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 16%.

El jueves 23 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El viernes 24 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de lluvia y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 62%.

El lunes 27 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 51%.

: 51%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 51%.