Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 2,20 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 2 a 7 mph, Oeste

: 2 a 7 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York