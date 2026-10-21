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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 21 de octubre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 21 de octubre la temperatura rondará entre 2,20 y 15 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 7 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 7 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

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