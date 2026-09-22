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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 22 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 48 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 39%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Este.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 8 a 12 mph, Este
- Probabilidad de precipitación: 39%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 39%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 26 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.
El domingo 27 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.
El lunes 28 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
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