Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el martes 22 de septiembre la temperatura rondará entre 48 y 70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 39%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 a 12 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 8 a 12 mph, Este

: 8 a 12 mph, Este Probabilidad de precipitación : 39%

: 39% Pronóstico: probabilidad de chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 39%.

: 39%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 26%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 11%.

: 11%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 32%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 26%.

: 26%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 26 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 27 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 4%.

El lunes 28 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.