1
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 31 de octubre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 31 de octubre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 31 de octubre la temperatura rondará entre 3,30 y 12,80 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 3 a 7 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 3 a 7 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El domingo 1 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.