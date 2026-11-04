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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 5 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
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