Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el miércoles 4 de noviembre la temperatura rondará entre 15,60 y 25,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 8 mph, Sur

: 5 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El jueves 5 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 21,10 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones. Probabilidad de precipitación : 92%.

: 92%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.