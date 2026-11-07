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Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.
La probabilidad de precipitación de 76%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.
El tiempo en la noche en Rochester
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 9 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 76%
- Pronóstico: chaparrones
El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York
El domingo 8 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 68%.
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