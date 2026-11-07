Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre 5 y 11,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones.

La probabilidad de precipitación de 76%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 9 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 5 a 9 mph, Oeste

: 5 a 9 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 76%

: 76% Pronóstico: chaparrones

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El domingo 8 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 13,90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 5 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 68%.