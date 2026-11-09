Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre
Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre Seth Wenig - AP

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester

  • Velocidad y dirección del viento: 12 a 16 mph, Oeste
  • Probabilidad de precipitación: 78%
  • Pronóstico: chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 10 de noviembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
LA NACION
Notas servicios clima
Más leídas
  1. Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla
    1

    Qué es la glucemia, cómo influye en el organismo y por qué es importante controlarla

  2. YPF alista la licitación de tubos para el gasoducto más grande de América del Sur y Techint va por la revancha
    2

    YPF alista la licitación de tubos para el gasoducto más grande de América del Sur y Techint va por la revancha

  3. El hincha de Central convertido en meme terminó lanzando amenazas en las redes
    3

    El hincha de Rosario Central que pasó de viral por un festejo fallido a lanzar amenazas en redes sociales

  4. El expediente reservado del Banco Central: cómo Ueno se prestó plata a sí mismo y desató la crisis en Paraguay
    4

    El expediente reservado del Banco Central: cómo Ueno se prestó plata a sí mismo y desató la crisis en Paraguay