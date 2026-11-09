Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 9 de noviembre la temperatura rondará entre 4,40 y 11,10 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 12 a 16 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 12 a 16 mph, Oeste

: 12 a 16 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: chaparrones y luego mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El martes 10 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 15,60 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 4,40 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.