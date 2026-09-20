Clima en Rochester, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Rochester, New York, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 48 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 14 mph. La dirección será Noreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Rochester



Velocidad y dirección del viento : 14 mph, Noreste

: 14 mph, Noreste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rochester, New York

El lunes 21 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 22 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El miércoles 23 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 36%.

El jueves 24 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.

El viernes 25 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 14%.

: 14%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 15%.